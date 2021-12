F1, Charles Leclerc: “Non siamo stati troppo fortunati in alcuni GP” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Ferrari e Charles Leclerc guardano all’ultimo weekend del Mondiale 2021 di F1 con la voglia di fare bene e anche come una sorta di liberazione. La speranza, infatti, è quella di avere dal 2022 una monoposto molto più competitiva che possa mettere nelle condizioni il monegasco, come del resto anche lo spagnolo Carlos Sainz, di competere per il titolo iridato. Attualmente quinto nella classifica riservata ai piloti con 158 punti, il margine sull’alfiere della McLaren Lando Norris è di soli 4 punti. Per cui le motivazioni per concludere al meglio ci sono: “Spingeremo come al solito perché dobbiamo centrare i nostri obiettivi. In Arabia Saudita abbiamo avuto un buon passo, ma poi siamo stati anche un po’ sfortunati per quanto è accaduto. Non amo parlare di cattiva sorte, ma quest’anno ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Ferrari eguardano all’ultimo weekend del Mondiale 2021 di F1 con la voglia di fare bene e anche come una sorta di liberazione. La speranza, infatti, è quella di avere dal 2022 una monoposto molto più competitiva che possa mettere nelle condizioni il monegasco, come del resto anche lo spagnolo Carlos Sainz, di competere per il titolo iridato. Attualmente quinto nella classifica riservata ai piloti con 158 punti, il margine sull’alfiere della McLaren Lando Norris è di soli 4 punti. Per cui le motivazioni per concludere al meglio ci sono: “Spingeremo come al solito perché dobbiamo centrare i nostri obiettivi. In Arabia Saudita abbiamo avuto un buon passo, ma poianche un po’ sper quanto è accaduto. Non amo parlare di cattiva sorte, ma quest’anno ...

