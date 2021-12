E adesso Nunzia Schilirò si paragona a Gesù crocifisso (Di giovedì 9 dicembre 2021) Può una no vax (in tutte le sue sfaccettature) parlare come una martire e offrire paragoni biblici privi di senso? Questo è accaduto nel corso del tanto reclamizzato evento organizzato da Mattei, Freccero, Agamben e Cacciari (che, però, all’ultimo ha dato forfait) a Torino (lo stesso che aveva utilizzato il nome del compianto Stefano Rodotà nella sua locandina) e la protagonista ha sempre lo stesso nome e cognome: Nunzia Schilirò. La vice-questore sospesa, infatti, si è descritta come martire durante la sua partecipazione a questo “convegno” e ha trovato similitudini tra la sua storia e quella di, udite udite, Gesù Cristo. Schilirò paragona se stessa e i no vax a Gesù crocifisso Nel parterre de rois del convegno torinese si sono intervallati i discorsi di molte ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Può una no vax (in tutte le sue sfaccettature) parlare come una martire e offrire paragoni biblici privi di senso? Questo è accaduto nel corso del tanto reclamizzato evento organizzato da Mattei, Freccero, Agamben e Cacciari (che, però, all’ultimo ha dato forfait) a Torino (lo stesso che aveva utilizzato il nome del compianto Stefano Rodotà nella sua locandina) e la protagonista ha sempre lo stesso nome e cognome:. La vice-questore sospesa, infatti, si è descritta come martire durante la sua partecipazione a questo “convegno” e ha trovato similitudini tra la sua storia e quella di, udite udite,Cristo.se stessa e i no vax aNel parterre de rois del convegno torinese si sono intervallati i discorsi di molte ...

