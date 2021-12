Cska Sofia - Roma 2 - 3: i giallorossi chiudono il girone come testa di serie (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sofia, 9 dicembre 2021 - Con un piccolo brivido nei minuti finali la Roma chiude il girone di Conference League come testa di serie: i giallorossi battono a domicilio il Cska Sofia per 3 - 2 con un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021), 9 dicembre 2021 - Con un piccolo brivido nei minuti finali lachiude ildi Conference Leaguedi: ibattono a domicilio ilper 3 - 2 con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Cska Sofia Roma, tris e brividi a Sofia: è prima nel girone Il 3 - 2 al Cska, con finale da brividi e in uno stadio innevato dalle temperatura vicine allo zero di Sofia, vale il soffertissimo primo posto nel girone della piccola Conference League, grazie al ...

La Roma in ansia per Zaniolo: esce col Cska dopo sedici minuti ROMA - Nella festa della Roma per la vittoria contro il Cska Sofia e il primo posto in classifica c'èanche qualche preoccupazione per le condizioni di Zaniolo . Il talento giallorosso, rimasto inizialmente in panchina per qualche problemino avuto nell'...

La Roma vince a Sofia, è agli ottavi di Conference League SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – La Roma batte 3-2 il Cska Sofia in trasferta e accede direttamente agli ottavi di finale di Conference League, grazie al passo falso del Bodo/Glimt sul campo dello Zorya ...

Cska Sofia-Roma, le pagelle: Borja Mayoral (7) gioca poco ma segna tanto, Bove (6,5) è coraggioso PAGELLE ROMA FUZATO 5,5 Arrugginito e infreddolito, non giocava una partita da Spezia-Roma dello scorso campionato. Prende due a partita ormai finita.Sul secondo, qualcosa di più ...

