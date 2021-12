Covid, Draghi “Abbiamo bilanciato libertà e sicurezza” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha rappresentato una delle principali sfide, Abbiamo dovuto bilanciare le libertà individuali con la sicurezza collettiva e garantire la prosperità, finora siamo stati in gradi di compiere questo compito. Le nostre istituzioni sono rimaste solide e efficaci Abbiamo rispettato lo stato di diritto e le nostre economie si stanno riprendendo grazie al supporto senza precedenti delle Banche Centrali e dei governi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Summit for democracy. “L’esperienza dell’Ue ci offre un grande esempio di resilienza delle democrazie. Nei giorni più bui crisi Abbiamo lanciato Next Generation Eu, un programma di riforme e investimenti condiviso, Abbiamo condiviso il costo della ripresa e trasformato la pandemia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ha rappresentato una delle principali sfide,dovuto bilanciare leindividuali con lacollettiva e garantire la prosperità, finora siamo stati in gradi di compiere questo compito. Le nostre istituzioni sono rimaste solide e efficacirispettato lo stato di diritto e le nostre economie si stanno riprendendo grazie al supporto senza precedenti delle Banche Centrali e dei governi”. Così il presidente del Consiglio, Mario, al Summit for democracy. “L’esperienza dell’Ue ci offre un grande esempio di resilienza delle democrazie. Nei giorni più bui crisilanciato Next Generation Eu, un programma di riforme e investimenti condiviso,condiviso il costo della ripresa e trasformato la pandemia ...

