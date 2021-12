Chissà cosa penserebbe Orwell della versione femminista di 1984 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chissà se in italiano s’intitolerà “Millenovecentottantaquattra”. Fatto sta che è stato trovato un accordo fra il figlio di George Orwell, l’editore Granta e l’autrice Sandra Newman per la riscrittura femminista del più celebre romanzo distopico: stessa trama, raccontata tuttavia dal punto di vista della donna del protagonista. Il libro al momento non esiste – Sandra Newman si è impegnata a pubblicare prima per lo stesso editore un romanzo sulla sparizione di tutti i maschi dal pianeta – ma dalle anticipazioni si apprende che, rispetto a quel tontolone di Winston, Julia risulterà molto più consapevole della vita sotto il Grande Fratello, molto più impermeabile alla propaganda ma molto più opportunista e a proprio agio nelle pieghe della dittatura. Potrebbe sortirne un formidabile ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021)se in italiano s’intitolerà “Millenovecentottantaquattra”. Fatto sta che è stato trovato un accordo fra il figlio di George, l’editore Granta e l’autrice Sandra Newman per la riscritturadel più celebre romanzo distopico: stessa trama, raccontata tuttavia dal punto di vistadonna del protagonista. Il libro al momento non esiste – Sandra Newman si è impegnata a pubblicare prima per lo stesso editore un romanzo sulla sparizione di tutti i maschi dal pianeta – ma dalle anticipazioni si apprende che, rispetto a quel tontolone di Winston, Julia risulterà molto più consapevolevita sotto il Grande Fratello, molto più impermeabile alla propaganda ma molto più opportunista e a proprio agio nelle pieghedittatura. Potrebbe sortirne un formidabile ...

