Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa, salva solo Milano (+0,15%) grazie a Unicredit: Spread sale a 137, futures Usa in rosso, attesi i sus… - fisco24_info : Borsa: Europa contrastata, futures Usa in rosso, Milano +0,3%: Unicredit su massimo da 20 mesi, Spread a 133,8, giù… - newsfinanza : Borse, l'Europa resta alla finestra. Unicredit scatta al rialzo dopo il piano - 24finanza : Borse, l'Europa resta alla finestra. Unicredit scatta al rialzo dopo il piano - newsfinanza : Borsa: Milano regina d'Europa con Unicredit (+0,45%), giù Tim -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Si salva solo Piazza Affari (Ftse Mib +0,15%), unicapositiva ingrazie al balzo di Unicredit (+10,55%) sui livelli pre - pandemia nel giorno del Piano Strategico al 2024. Madrid perde lo 0,52% e Londra lo 0,4%, mentre Francoforte e Parigi ...Borse europee contrastate con i futures Usa in rosso in attesa delle richieste di sussidi, delle scorte di magazzino e delle vendite all'ingrosso Oltreoceano. In discreto rialzo solo Milano (+0,3%) ...La donna spiegherà ai carabinieri che dentro quella borsa c'erano gioielli e oggetti in oro per un valore di circa 70 mila euro. La vittima non lavora nell'ambito degli oggetti di lusso e ha ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Indici europei deboli a meta' seduta, con Piazza Affari in controtendenza sostenuta dal rally di Unicredit (+11,7%). Dopo la pubblicazione del nuovo p ...