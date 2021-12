Atalanta-Villarreal | dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions in onda stasera AGGIORNATA

(Di giovedì 9 dicembre 2021)è lavalida per laLeague 2021/2022 che si gioca oggi a Bergamo, dopo il rinvio di ieri: eccovederla in tv e in. UPDATE: lasi sarebbe dovuta giocare mercoledì 8 dicembre alle 21:00 ma è stata rimandata, causa neve, alla serata successiva., inoggi alle 19:00, è una delle partite conclusive della fase a gironi della UEFALeague 2021/2022. Un match fmentale per la Dea che deve battere gli spagnoli per raggiungere gli ottavi divederla in TV e insarà visibile ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - UEFAcom_it : A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'arbitro, di concerto con il delegato UEFA e con le squadre, ha d… - Corriere : Atalanta-Villarreal rinviata per neve: si giocherà domani - CinqueNews : Champions, #AtalantaVillareal cambia orario, si gioca oggi alle 19 - infoitsport : Atalanta, la rabbia dei tifosi per la partita rinviata con il Villarreal: ma è salvo il secondo round -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal

? Nel tardo pomeriggio di giovedì si saprà se tra le magnifiche 16 ci sarà la dea o la formazione vincente dell'ultima Europa League. Con Juventus e Inter spettatrici molto ...L'ha ottenuto l'ok dalla Uefa per giocare contro ilalle 19:00 di stasera, giovedì 9 dicembre e non alle 16:30 come inizialmente previsto. Uno slittamento per consentire ai tifosi di ...Benfica agli ottavi di Champions grazie al 2-0 sulla Dinamo Kiev: a segno anche Gilberto, in Italia con le maglie di Fiorentina, Verona e Latina.Intanto c'è una notizia: Atalanta e Villarreal, in ogni caso, dopo il pareggio di ieri dello Young Boys, continueranno il proprio cammino europeo. Ma bisogna capire in ...