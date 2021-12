Atalanta Villarreal 0-2 LIVE | raddoppio di Capoue | si fa durissima per la Dea

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo F della Champions League 2021/22. Sintesi0-2 MOVIOLA 1‘ Al via il match di Bergamo 3? GOL– Incomprensione a centrocampo tra Demiral e De Roon, Parejo intercetta e lancia Danjuma in campo aperto. Fulminato sotto le gambe Musso 5? Hateboer sfonda a destra, cross al centro che Rulli intercetta in uscita 9? OCCASIONE– Crosso perfetto di Ilicic, Toloi anticipa tutti di testa ma la palla finisce di poco alta 13? I ...

Al Gewiss Stadium è in corso, partita rinviata ieri a causa delle nevicata su Bergamo. Per gli uomini di Gasperini c'è in ballo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: devono vincere, ...Sintesi0 - 1 MOVIOLA 1' ...Episodio dubbio da moviola in Atalanta-Villarreal. Ilicic sguscia via in area e viene toccato da dietro da Estupinan, che non lo fa apposta, questo sì, ma di sicuro entra in rotta di collisione con lo ...Bergamo, 9 dicembre 2021 - Atalanta-Villarreal si giocherà questa sera alle ore 19. Questo è quanto comunicato in via ufficiale dalla Uefa, che ha modificato nuovamente l'orario d'inizio della sesta g ...