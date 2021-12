Variante Omicron, Oms: “E’ in 57 paesi, agire prima di ospedali pieni” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La Variante Omicron è stata individuata in 57 paesi, ci aspettiamo che il numero continui ad aumentare. Alcune caratteristiche di Omicron suggeriscono che la Variante potrebbe avere un impatto rilevante nel corso della pandemia. Se i paesi aspetteranno fino a quando gli ospedali non avranno iniziato a riempirsi, sarà troppo tardi”. Sono le parole dell direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto aggiornamento sulla situazione Covid nel mondo “E’ difficile stabilire quale sarà l’impatto della Variante. Stiamo iniziando a vedere un quadro di rapido aumento della trasmissione, sebbene per ora rimanga difficile quantificare il tasso di crescita in relazione ad altre varianti. In Sudafrica il numero dei casi di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Laè stata individuata in 57, ci aspettiamo che il numero continui ad aumentare. Alcune caratteristiche disuggeriscono che lapotrebbe avere un impatto rilevante nel corso della pandemia. Se iaspetteranno fino a quando glinon avranno iniziato a riempirsi, sarà troppo tardi”. Sono le parole dell direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante il consueto aggiornamento sulla situazione Covid nel mondo “E’ difficile stabilire quale sarà l’impatto della. Stiamo iniziando a vedere un quadro di rapido aumento della trasmissione, sebbene per ora rimanga difficile quantificare il tasso di crescita in relazione ad altre varianti. In Sudafrica il numero dei casi di ...

