Vaccino ai bambini, ecco la circolare: due dosi a distanza di tre settimane (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per proteggere i bambini fragili dal Covid sarà possibile programmare una terza dose, a distanza di 28 giorni dalla seconda. Dopo il via libera alla profilassi per i più piccoli, ora il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per proteggere ifragili dal Covid sarà possibile programmare una terza dose, adi 28 giorni dalla seconda. Dopo il via libera alla profilassi per i più piccoli, ora il...

Advertising

EugenioGiani : Partono da venerdì 10 dicembre alle ore 14 i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà possibile prenotare sul… - Ettore_Rosato : Su vaccino ai bambini assurde polemiche già sentite per quello per gli adulti. Io mi fido della scienza e degli or… - borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - Venere781 : RT @OrtigiaP: PERCHE' VACCINARE I BAMBINI A TUTTI I COSTI? E' acclarato che il covid si presenta nei bambini come un'influenza, gestibilis… - Borderline_24 : Vaccini #Covid ai #Bambini tra i 5 e 11 anni, si parte in #Puglia il 16 dicembre -