Vaccini | 100 milioni di dosi somministrate | Brunetta ringrazia Figliuolo

ROMA – "Oggi l'Italia taglia il traguardo delle 100 milioni di dosi somministrate. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto e credono nella scienza e che si sono affidati, con grande senso di responsabilità, alle indicazioni delle istituzioni. Ma voglio, in particolare, ringraziare il generale Figliuolo. Grazie per aver realizzato questo miracolo di organizzazione, fiducia, gentilezza, cortesia. Grazie per la presenza costante e discreta, per non aver mai reagito alle polemiche, per la chiarezza e la trasparenza". Lo afferma su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, aggiungendo: "Figliuolo ha fatto il suo dovere nel migliore dei modi, da militare, da Alpino, da uomo semplice qual è. Grazie perché ha sempre ...

