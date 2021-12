Prima della Scala, Fuortes: “Oltre due milioni per Macbeth” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “È stata una grande pagina di servizio pubblico nel segno della cultura e della speranza”. Così l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes commenta il risultato d’ascolto del Macbeth di Verdi che ha aperto la stagione del Teatro alla Scala, trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai1 e seguito da 2 milioni e 64mila persone, con uno share del 10,5 per cento. “La missione della Rai – prosegue Fuortes – che è anche la nostra sfida, è quella di portare l’opera a tutti. Perché la grande musica è di tutti. Lo facciamo durante tutto l’anno, trasmettendo spettacoli e concerti da tutta Italia e anche dall’estero. Ma una volta l’anno, il 7 dicembre, lo facciamo ancora più certi di contribuire alla diffusione della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “È stata una grande pagina di servizio pubblico nel segnocultura esperanza”. Così l’amministratore delegatoRai Carlocommenta il risultato d’ascolto deldi Verdi che ha aperto la stagione del Teatro alla, trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai1 e seguito da 2e 64mila persone, con uno share del 10,5 per cento. “La missioneRai – prosegue– che è anche la nostra sfida, è quella di portare l’opera a tutti. Perché la grande musica è di tutti. Lo facciamo durante tutto l’anno, trasmettendo spettacoli e concerti da tutta Italia e anche dall’estero. Ma una volta l’anno, il 7 dicembre, lo facciamo ancora più certi di contribuire alla diffusione...

