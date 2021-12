Napoli, Osimhen, potrebbe accadere qualcosa di clamoroso (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Victor Osimhen potrebbe rientrare molto prima del previsto, lo staff medico del Napoli e Spalletti incrociano le dita. Victor Osimhen ricomincia a correre a Castel Volturno, il giocatore nigeriano vuole bruciare i tempi e tornare molto prima del previsto. Al momento di vero c’è solo la volontà del calciatore, anche perché il decorso clinico è ancora tutto da chiarire. La prognosi resta di 90 giorni, quindi dovrebbe tornare a disposizione per il mese di febbraio. Spalletti è stato chiaro nel corso della conferenza stampa di oggi: si proverà ad accorciare i tempi con l’ausilio di una maschera in carbonio per non pressare il volto, in particolar modo il sopracciglio Intanto Osimhen oggi ha ripreso ad allenarsi al Traning Center di Castel Volturno. Il nigeriano ha lavorato a parte e senza pallone, mentre ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Victorrientrare molto prima del previsto, lo staff medico dele Spalletti incrociano le dita. Victorricomincia a correre a Castel Volturno, il giocatore nigeriano vuole bruciare i tempi e tornare molto prima del previsto. Al momento di vero c’è solo la volontà del calciatore, anche perché il decorso clinico è ancora tutto da chiarire. La prognosi resta di 90 giorni, quindi dovrebbe tornare a disposizione per il mese di febbraio. Spalletti è stato chiaro nel corso della conferenza stampa di oggi: si proverà ad accorciare i tempi con l’ausilio di una maschera in carbonio per non pressare il volto, in particolar modo il sopracciglio Intantooggi ha ripreso ad allenarsi al Traning Center di Castel Volturno. Il nigeriano ha lavorato a parte e senza pallone, mentre ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli | #Osimhen è tornato in campo ad allenersi - fanpage : “Victor è tornato”, il messaggio del Napoli conferma il recupero lampo di Osimhen - TuttoMercatoWeb : TMW - Napoli, Osimhen si allena già in campo: ipotesi convocazione con l'Empoli? Le ultime - napolipiucom : Napoli, Osimhen, potrebbe accadere qualcosa di clamoroso #napoli #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre… - GazzettinoL : La Juventus vince la sua gara contro il Malmoe per 1-0 ed in contemporanea tra Zenith e Chelsea termina 3-3,. Con q… -