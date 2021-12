Mostra d’arte di Sylvester Stallone come pittore in Germania (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Mostra di Sylvester Stallone in Germania in occasione del sul 75° compleanno. La leggenda del cinema d’azione anni Ottanta ha presentato oltre 50 dipinti all’Osthaus Museum Hagen, tra opere inedite e autoritratti. La star di Rocky, Rambo e Expendables non ha mai negato la sua passione per l’arte: “Sai, forse avrei dovuto essere un pittore. L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di mercoledì 8 dicembre 2021)diinin occasione del sul 75° compleanno. La leggenda del cinema d’azione anni Ottanta ha presentato oltre 50 dipinti all’Osthaus Museum Hagen, tra opere inedite e autoritratti. La star di Rocky, Rambo e Expendables non ha mai negato la sua passione per l’arte: “Sai, forse avrei dovuto essere un. L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Gustav Klimt, Giuditta, 1901, olio su tela, 84x42 cm, Belvedere, Vienna © Belvedere, Vi… - eventiatmilano : Chiude domani, negli spazi dello Studio Bibliografico MiLO, la mostra-mercato d’arte contemporanea di Giuseppe Abba… - outroselia : perfect date : andare a pattinare, poi passare ai mercatini di natale per comprare cose carine e fare merenda con l… - gemmadelnorde : Esporre in una galleria d’arte le mie foto, intitolare la mostra “Vita di tutti i giorni” e come prima opera la seg… - Califfo711 : RT @SexyGirlSatine: @Califfo711 Io lo diventai. Lavoro come critico d’arte e ballerina di burlesque e ho subito una tentata violenza sessua… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra d’arte "Un Man Ray a Castiglione Olona": mostra d'arte al MAP Prima Saronno