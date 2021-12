Mobilità urbana, l’economista Grea: “Un’auto in sharing sostituisce da sei a 30 veicoli privati. La condivisione è essenziale per la sostenibilità” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “La condivisione è la condizione imprescindibile per una Mobilità non solo più sostenibile ma anche più integrata”. Gabriele Grea è un’economista del centro di ricerca “Green” dell’Università Bocconi di Milano. Da anni lavora sul tema della Mobilità urbana sostenibile. “Per raggiungere quell’obiettivo servono due pilastri: la multimodalità e la condivisione”. A seconda dei modelli di stima, un auto in sharing può arrivare a sostituire “da sei a trenta automobili private” spiega Grea, precisando che il raggio d’azione delle politiche deve essere quello metropolitano. “Milano è una realtà in grande crescita dove le zone periferiche diventano sempre più popolate e attrattive”. La Mobilità tra il centro e i comuni di prima e seconda fascia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Laè la condizione imprescindibile per unanon solo più sostenibile ma anche più integrata”. Gabrieleè un’economista del centro di ricerca “Green” dell’Università Bocconi di Milano. Da anni lavora sul tema dellasostenibile. “Per raggiungere quell’obiettivo servono due pilastri: la multimodalità e la”. A seconda dei modelli di stima, un auto inpuò arrivare a sostituire “da sei a trenta automobili private” spiega, precisando che il raggio d’azione delle politiche deve essere quello metropolitano. “Milano è una realtà in grande crescita dove le zone periferiche diventano sempre più popolate e attrattive”. Latra il centro e i comuni di prima e seconda fascia ...

