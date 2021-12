Mercato – Spalletti sempre sulle tracce di Vecino: richiesta precisa a Giuntoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano Spalletti vuole Matias Vecino per il suo Napoli Il calcioMercato invernale si avvicina sempre più con i rumors che si fanno sempre più intensi. Tra le voci di Mercato c’è anche quella dell’interessamento di Luciano Spalletti per Matias Vecino, centrocampista richiesta già in estate e che l’allenatore toscano aveva voluto al momento del suo approdo all’Inter. L’uruguaiano è l’unica richiesta fatta dall’allenatore al ds del Napoli Giuntoli. A riferirlo è Christian Bosco, agente Fifa e presidente dell’Italian Association of Football Agents, in un suo intervento ai microfoni di Tele A. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lucianovuole Matiasper il suo Napoli Il calcioinvernale si avvicinapiù con i rumors che si fannopiù intensi. Tra le voci dic’è anche quella dell’interessamento di Lucianoper Matias, centrocampistagià in estate e che l’allenatore toscano aveva voluto al momento del suo approdo all’Inter. L’uruguaiano è l’unicafatta dall’allenatore al ds del Napoli. A riferirlo è Christian Bosco, agente Fifa e presidente dell’Italian Association of Football Agents, in un suo intervento ai microfoni di Tele A. L'articolo proviene da intermagazine.

