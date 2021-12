Luana D’Orazio, chiesto il processo per la titolare della ditta e altre 2 persone accusate di omicidio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) chiesto il rinvio a giudizio per tre persone per la morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni, madre di un bambini, morta lo scorso 3 maggio mentre lavorava accanto a un orditoio dell’azienda tessile che l’aveva assunta a Montemurlo. La procura di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell’inchiesta sulla sua morte. È stato chiesto il processo per la titolare della ditta, Luana Coppini, il marito Daniele Faggi, ritenuto il titolare di fatto, e il tecnico manutentore esterno dell’azienda, Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere tutti e tre sono di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. La 22enne è morta ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 8 dicembre 2021)il rinvio a giudizio per treper la morte di, l’operaia di 22 anni, madre di un bambini, morta lo scorso 3 maggio mentre lavorava accanto a un orditoio dell’azienda tessile che l’aveva assunta a Montemurlo. La procura di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell’inchiesta sulla sua morte. È statoilper laCoppini, il marito Daniele Faggi, ritenuto ildi fatto, e il tecnico manutentore esterno dell’azienda, Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere tutti e tre sono dicolposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. La 22enne è morta ...

