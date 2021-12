Lo sfogo della Pellegrini: "Quello è il tuo membro dell'anno..." (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La nuotatrice nel suo monologo ha parlato degli uomini e del loro giudizio, che non si fermava solo allo sport ma era anche sulla sua vita privata Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La nuotatrice nel suo monologo ha parlato degli uomini e del loro giudizio, che non si fermava solo allo sport ma era anche sulla sua vita privata

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi Jonathan Swift, scrittore e poeta irlandese, autore di romanzi e pamphlet satirici. Il suo capolavor… - juliesvoicee : RT @_Valealizzi_: 'Io non ho mai cantato per diventare qualcuno, non canto perché devo fare scena. Io canto perché mi sfogo. In un certo mo… - _Valealizzi_ : 'Io non ho mai cantato per diventare qualcuno, non canto perché devo fare scena. Io canto perché mi sfogo. In un ce… - ailinon80 : RT @_heresallie: Premetto che seguo la ritmica e adoro Ale ma lo sfogo della Maurelli su Ig lascia davvero una strana pesantezza. “al mass… - UnaRoSainAria : Sono quassù da anni. Ho sempre usato tw come una sorta di diario, per uno sfogo, per condividere un sorriso, un’emo… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo della Lo sfogo della Pellegrini : "Quello è il tuo membro dell'anno..." Il duro sfogo della Pellegrini E infatti ha accettato e ha pensato bene a cosa dire: "C'è una cosa che mi ha fatto riflettere in particolare: in tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le ...

Alla Scala 12 minuti di applausi per Macbeth ma la regia divide.Ovazione per Mattarella Dodici minuti di applausi per il Macbeth che ha dato il via alla stagione della Scala, ma la regia ...'critica' che non è andata giù al regista che a fine spettacolo si è lasciato andare a uno sfogo ...

Lo sfogo della Pellegrini: "Quello è il tuo membro dell'anno..." il Giornale GF Vip, Gianmaria Antinolfi si sfoga: “Non voglio iniziare ad avere rimpianti” Gianmaria Antinolfi ha un momento di tristezza al GF Vip: "Non voglio avere rimpianti" I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno iniziato a capire che ...

Sampdoria, Ferrero: "Scappare? Potevo farlo a Pechino Express" "Se volevo potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express". Così s'è espresso Massimo Ferrero, presidente ...

Il duroPellegrini E infatti ha accettato e ha pensato bene a cosa dire: "C'è una cosa che mi ha fatto riflettere in particolare: in tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le ...Dodici minuti di applausi per il Macbeth che ha dato il via alla stagioneScala, ma la regia ...'critica' che non è andata giù al regista che a fine spettacolo si è lasciato andare a uno...Gianmaria Antinolfi ha un momento di tristezza al GF Vip: "Non voglio avere rimpianti" I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno iniziato a capire che ..."Se volevo potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express". Così s'è espresso Massimo Ferrero, presidente ...