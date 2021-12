LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il detentore replica una linea della Difesa Russa usata tre anni fa con Caruana (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 13:42 Abbiamo citato la Carlsen-Caruana del 2018: si tratta nientemeno che della sesta partita, quella resa celebre dal matto in 30 mosse che, in posizione realmente complicata, nessun umano sarebbe mai stato in grado di vedere. 13:39 Qui siamo prima usciti dalla Carlsen-Caruana del 2018 che dalle linee più battute (d4 è un’idea spesso utilizzata da Alexander Motylev). 13:39 7. d4 Cc6. 13:38 Nepomniachtchi questa variante ogni tanto la gioca, ma con il Bianco. Ora 6… Cf6 per lui 13:37 6. Cf4. Da sottolineare che 4. Cd3 Carlsen la usò già con Caruana nel match Mondiale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:42 Abbiamo citato ladel 2018: si tratta nientemeno chesesta partita, quella resa celebre dal matto in 30 mosse che, in posizione realmente complicata, nessun umano sarebbe mai stato in grado di vedere. 13:39 Qui siamo prima usciti dalladel 2018 che dalle linee più battute (d4 è un’idea spesso utilizzata da Alexander Motylev). 13:39 7. d4 Cc6. 13:38questa variante ogni tanto la gioca, ma con il Bianco. Ora 6… Cf6 per lui 13:37 6. Cf4. Da sottore che 4. Cd3la usò già connel match...

zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: tra poco la decima partita norvegese avanti 6-3 dopo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Decima partita del match tra Magnus Carlsen, che difende tre punti di vantaggio nella sfida mondiale… - infoitsport : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: posizione persa per lo sfidante, il campione verso l… - infoitsport : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: terza vittoria per il detentore del titolo, il russo… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo sorprende il campione con l’apertura Inglese… -