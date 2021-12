L’interrogativo della Gazzetta: La difesa del Napoli, senza Koulibaly, può tornare un bunker? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende un focus sulla difesa del Napoli. Gli azzurri possono ancora contare sulla migliore retroguardia del campionato, ma in sole quattro partite hanno subito 8 gol, il doppio di quanti ne avevano subiti nelle precedenti dodici giornate. La difesa più forte d’Europa non abita più a Napoli. Un mese fa, la squadra di Spalletti rispecchiava il primo posto in classifica anche in un primato che solitamente diventa una polizza per arrivare al traguardo. (…) Sabato sera, al termine della gara persa con l’Atalanta (primo stop casalingo in campionato), il Napoli registrava ben 12 reti al passivo. In quattro giornate, il bilancio dei gol subiti è stato zavorrato da altri 8. Tre contro l’Inter al Meazza, nessuno con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’edizione odiernadello Sport accende un focus sulladel. Gli azzurri possono ancora contare sulla migliore retroguardia del campionato, ma in sole quattro partite hanno subito 8 gol, il doppio di quanti ne avevano subiti nelle precedenti dodici giornate. Lapiù forte d’Europa non abita più a. Un mese fa, la squadra di Spalletti rispecchiava il primo posto in classifica anche in un primato che solitamente diventa una polizza per arrivare al traguardo. (…) Sabato sera, al terminegara persa con l’Atalanta (primo stop casalingo in campionato), ilregistrava ben 12 reti al passivo. In quattro giornate, il bilancio dei gol subiti è stato zavorrato da altri 8. Tre contro l’Inter al Meazza, nessuno con ...

