L'avvocato: 'Ferrero non risponderà all'interrogatorio' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Resta in carcere l'ormai ex Presidente della Sampdoria accusato di bancarotta fraudolenta insieme ad altre persone tra cui la figlia agli arresti domiciliari Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Resta in carcere l'ormai ex Presidente della Sampdoria accusato di bancarotta fraudolenta insieme ad altre persone tra cui la figlia agli arresti domiciliari

Advertising

infoitinterno : Paola, l'avvocato di Ferrero polemizza con Bruni per il fascicolo: 'Non risponderà all'interrogatorio fissato per d… - infoitinterno : Ancora la figlia di Ferrero: 'L'avvocato si è arricchito con la Samp, tutto si sono mangiati! Odio mio padre, deve… - infoitinterno : Figlia di Ferrero choc: 'Avvocato arricchito con la Samp, odio mio padre' - napolista : L’avvocato di #Ferrero: «Non risponderà alle domande del gip, non abbiamo ancora visto il fascicolo» All’Adnkronos… - sportface2016 : L'avvocato di #Ferrero: 'Non abbiamo visto il fascicolo, non possiamo rispondere alle domande del gip' -