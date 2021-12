L'allarme di Conte: 'Cresce il focolaio di Covid al Tottenham, siamo spaventati' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "La situazione è seria. C'è un grande focolaio e ogni giorni i contagi al Tottenham aumentano, è sconvolgente". Con queste parole, Antonio Conte ha descritto quanto sta accadendo nella rosa e nello ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "La situazione è seria. C'è un grandee ogni giorni i contagi alaumentano, è sconvolgente". Con queste parole, Antonioha descritto quanto sta accadendo nella rosa e nello ...

