Focolaio Tottenham | salgono a 11 i casi positivi al Covid nel gruppo squadra Ma in Conference League si gioca

Advertising

DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - HelioJoeG : RT @DiMarzio: #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - MomentiCalcio : Premier League, focolaio Covid in casa Tottenham: a rischio rinvio la gara di domenica con il Brighton - ilnapolionline : Focolaio Covid al Tottenham, a rischio la gara con il Brighton - -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Tottenham

A un giorno dalla partita contro il Rennes in Conference League , il- che solo in ... Un vero e proprioquello in seno al club, I positivi sarebbero almeno 8 , di cui 6 ...Pallone calcio ©LaPresseSe ne sta, purtroppo, rendendo conto anche ildi Antonio Conte. Ilscoppiato in casa Spurs è parecchio preoccupante, anche solo considerando i numeri ...Il Tottenham sta valutando di richiedere il rinvio della sfida di Premier League contro il Brighton, in programma domenica. Questo a seguito dei numerosi casi positivi al Covid-19 riscontrati in ...In casa Spurs si stanno registrando molti casi di positività al Covid. Proprio per questo è a rischio la prossima sfida di Premier League.