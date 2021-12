De Winter nella storia della Juventus | il più giovane a farlo in Champions!

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Come riportato da OptaPaolo Koni Deè appena entratobianconera. Il belga infatti è diventato il piùgiocatorea iniziare un match di Champions League. Il classe 2002 ha esorditomassima competizione europea a 19 anni e 179 giorni, andando a strappare il primato a Rubèn Olivera, centrocampista uruguaiano che giocò dal primo minuto in Champions League a 19 anni e 193 giorni nel Novembre del 2002. A completare il podio in questa speciale classifica il serbo Zoran Mirkovic, con l’esordio da titolare a 19 anni e 244 giorni. Dietro di lui Paul Pogba con 19 anni e 265 giorni. Chiude la top five il paraguaiano Tomas Guzmán con 20 anni e 13 giorni. Thomas Cambiaso

TORINO - Koni De Winter è la grande novità nell'undici iniziale della Juventus contro il Malmoe. Il difensore belga affiancherà in difesa Bonucci e Rugani alla sua seconda presenza in Champions League ...La Juventus affronta il Malmoe nell'ultima giornata dei gironi di Champions League. Svelate le formazioni ufficiali: De Winter parte titolare ...