Castiglia Art 101 Anm | “Subito riforma Csm | basta correnti”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Se sul piano formale la magistratura è indipendente dal potere politico, come dice la ministra Cartabia, sul piano sostanziale l’indipendenza non è adeguata. La ragione è nota e unanimemente denunciata: ilsmo”. Ecco perché servirebbe ladel Csm e servirebbe “al più presto”. Ne è convinto il giudice Giuliano, rappresentante del gruppo Articolo 101 nel direttivo dell’Anm, commentando le parole della ministra della Giustizia Marta Cartabia, che nei giorni scorsi aveva sottolineato che “la nostra magistratura ha una forte indipendenza dal potere politico” aggiungendo che “nonostante ciò nel nostro paese si è creato il problema della garanzia dell’indipendenza del singolo giudice anche all’interno della stessa magistratura”. “Faccio riferimento – dicein una intervista all’Adnkronos – ...

Tornando al rapporto tra magistratura e politica, Castiglia osserva che "la gestione e distribuzione degli incarichi ai magistrati per appartenenze interne alla magistratura e, principalmente, per ..."