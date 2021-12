Biden Putin | punto e a capo Dopo la call | ritornano le solite minacce reciproche

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La videochiamata tra Joee Vladimirè durata più di due ore, ma - come la maggior parte delle riunioni su Zoom – poteva bastare una email. La battuta del comico e conduttore televisivo Jimmy Fallon riflette bene il bilancio del tanto atteso vertice virtuale sulla crisi ucraina tra il presidente americano e il suo omologo russo. Il day after, infatti, restituisce la rigidità delle rispettive posizioni, come se i due, anziché essersi parlati, si fossero semplicemente scritti una email con le affermazioni che ripetono da giorni. Il collegamento tra la Situation Room della Casa Bianca e la residenzaiana di Sochi ha però fornito a entrambi l’occasione per rilanciare la propria immagine agli occhi delle rispettive opinioni pubbliche: per, la rassicurazione che non sarà ‘debole’ come Barack Obama nel ...