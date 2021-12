Aggredisce personale sanitario che voleva curarla | arrestata

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale una clochard 31enne napoletana. I militari – allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte delsanitari del 118 – sono intervenuti in vico Pallonetto Santa Chiara. Gli operatori sanitarino prestare le prime cure alla donna che era in evidente stato di alterazione psico-fisica a causa dell’eccessivo uso di alcol ma la 31enne li ha aggrediti. Un’infermiera è stata colpita al volto mentre l’altroè stato ferito al polso. I carabinieri sono stati bersaglio di offese, spintoni e ripetuti sputi da parte della donna. Dopo una breve colluttazione, la 31enne è stata bloccata eded ora è in attesa ...