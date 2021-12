Vola il Real Madrid | vittoria nel big match e +8 in classifica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ilmette la freccia in Liga al termine della 16a giornata.nel bigin casa dellaSociedad e allungo a +8 sulle inseguititici. Cadono in casa Atletico e Barcellona, mentre le due di Siviglia provano a tener aperto il campionato. Liga 16a giornata: la cronaca Prosegue inarrestabile il cammino dei Blancos. Dopo lanel recupero di mercoledì scorso contro il Bilbao, nella 16a giornata altra vittima basca. È la volta dellaSociedad, capolista fino a 3 giornate fa, ora crollata addirittura fuori dalla zona Champions. Nel bigdelSeguros Stadium i madrileni si impongono per 0-2 grazie al solito Vinicius e a Luka Jovic.senza appello del ...