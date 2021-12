(Di martedì 7 dicembre 2021) Raulha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League traRaulha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League tra. Ecco le parole del difensore.– «Quando ero a Napoli era molto più semplicecontro l’, lantus o il, perché c’era una formazione con gli stessi allenatori, ma l’è imprevedibile. Sappiamo che i tifosi italiani riempiono gli stadi in modo intenso, vivono il calcio, quando abbiamo visto i nomi delle squadre sapevamo qual erano le due squadre che ci avrebbero messo in difficoltà. Siamo ...

Advertising

InterMagazine2 : L'EX - Albiol: 'L'Atalanta è imprevedibile, quando ero a Napoli era molto più semplice giocare contro l'Inter, la J… - juve_magazine : L'EX - Albiol: 'L'Atalanta è imprevedibile, quando ero a Napoli era molto più semplice giocare contro l'Inter, la J… - milanmagazine_ : L'EX - Albiol: 'L'Atalanta è imprevedibile, quando ero a Napoli era molto più semplice giocare contro l'Inter, la J… - CalcioNews24 : #Villarreal, #Albiol: «#Atalanta? Più facile giocare con #Inter, #Juve e #Milan» - infoitsport : Villarreal, Albiol: 'Atalanta? Quando ero a Napoli era più facile giocare contro le milanese o la Juve che contro d… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Albiol

Raulha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League tra Atalanta eRaulha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League tra Atalanta e. Ecco le parole del difensore. ATALANTA- "Quando ero a Napoli ...... perplessità che poi si sarebbe rivelata fondata, con in aggiunta anche il problema della scarsa compatibilità con Koulibaly che avrebbe fatto rimpiangere Raul, uno che intanto al...L'ex difensore azzurro Raul Albiol, ora in forza al Villarreal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta in Champions: "Chi mi conosce sa che ...Albiol ha parlato dell’Atalanta alla vigilia della decisiva sfida di Champions League. Le dichiarazioni dell’ex Napoli Raul Albiol ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions ...