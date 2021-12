“Un taxi non si è fermato”. Dramma sulla strada, Romano muore a 51 anni: lascia moglie e due figli (Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora un grave incidente stradale in Italia. Stavolta a morire è stato un uomo di 51 anni, Romano Misino. L’impatto con la sua moto è stato terribile, con il mezzo a due ruote che ha finito la sua corsa contro un palo della luce. Ma alcuni testimoni hanno parlato di una dinamica dei fatti, che coinvolgerebbe un’altra persona, anche se ovviamente spetterà agli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, intervenuti sul posto dopo l’accaduto, accertare eventuali responsabilità e chiarire i punti ancora oscuri del sinistro. Per cercare di fare piena luce sull’incidente che si è portato via per sempre Romano Misino, saranno guardate scrupolosamente le immagini derivanti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area interessata. In particolare, un uomo che si trovava sul luogo del sinistro mortale ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora un grave incidentele in Italia. Stavolta a morire è stato un uomo di 51Misino. L’impatto con la sua moto è stato terribile, con il mezzo a due ruote che ha finito la sua corsa contro un palo della luce. Ma alcuni testimoni hanno parlato di una dinamica dei fatti, che coinvolgerebbe un’altra persona, anche se ovviamente spetterà agli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, intervenuti sul posto dopo l’accaduto, accertare eventuali responsabilità e chiarire i punti ancora oscuri del sinistro. Per cercare di fare piena luce sull’incidente che si è portato via per sempreMisino, saranno guardate scrupolosamente le immagini derivanti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area interessata. In particolare, un uomo che si trovava sul luogo del sinistro mortale ...

Advertising

nicomanetta1 : Schianto in scooter a Roma, muore 51enne. I testimoni: 'Un taxi non si è fermato allo stop' - Il Riformista #taxi… - 3_carpe : RT @ChanceGardiner: Tutti gli studi dicono che i VACClNATl sono infettivi. Il Green Pass aumenta i pericoli. Se non fossero ipocriti e in… - mia76587271 : RT @ChanceGardiner: Tutti gli studi dicono che i VACClNATl sono infettivi. Il Green Pass aumenta i pericoli. Se non fossero ipocriti e in… - Andrea60407083 : RT @ChanceGardiner: Tutti gli studi dicono che i VACClNATl sono infettivi. Il Green Pass aumenta i pericoli. Se non fossero ipocriti e in… - __narcotica : @tommaso_zorzi Ah non ci si fa per tutto il mese di Dicembre regali a noi stessi con la scusa 'me lo merito è Natal… -