Triduo in preparazione alla festa della Beata Vergine di Loreto – primo giorno

Ci prepariamo a festeggiare la memoria liturgica della miracolosa Traslazione angelica della Santa Casa di Nazareth a Loreto, luogo in cui sorse il Santuario dedicato alla Beata Vergine. Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, la dimora della Vergine Maria è stata miracolosamente trasportata dagli angeli da Nazareth a Loreto. Il culto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

