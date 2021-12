Sullo scooter con la droga: due giovani bloccati dai carabinieri (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Vedendo i carabinieri, i due occupanti di uno scooter scappano prima di essere raggiunti dopo un inseguimento durato circa un chilometro. Trovati in possesso di droga, vengono arrestati. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale due giovani, rispettivamente di 20 e 23 anni. Entrambi sono di Castellammare di Stabia. Gli uomini a bordo di una pattuglia della sezione Radiomobile stavano percorrendo via Castello durante un servizio perlustrativo quando hanno notato due giovani a bordo di uno scooter. Alla vista dei militari, i ragazzi hanno tentato di fuggire, ingenerando così ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Vedendo i, i due occupanti di unoscappano prima di essere raggiunti dopo un inseguimento durato circa un chilometro. Trovati in possesso di, vengono arrestati. È accaduto a Torre Annunziata (Napoli) dove idella locale compagnia hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale due, rispettivamente di 20 e 23 anni. Entrambi sono di Castellammare di Stabia. Gli uomini a bordo di una pattuglia della sezione Radiomobile stavano percorrendo via Castello durante un servizio perlustrativo quando hanno notato duea bordo di uno. Alla vista dei militari, i ragazzi hanno tentato di fuggire, ingenerando così ...

