Simpatico siparietto tra Cambiasso e Zanetti: “Sembra di essere tornati al 2010!” (Di martedì 7 dicembre 2021) Durante il pre-partita del match di Champions League tra Real Madrid ed Inter, El Cuchu Cambiasso e Javier Zanetti si sono resi protagonisti di un Simpatico siparietto. Cambiasso, Javier Zanetti, InterIl centrocampista, eroe del Triplete e attuale inviato Sky, ha commentato così il piacevole momento, nella cornice di Madrid: “È venuto Pupi Zanetti euforico, mi ha abbracciato e Sembrava avessimo appena vinto la Champions. Lui è così, Sembra pacato ma nel privato esterna tanto. Stando qui Sembra ieri quel 2010“. POTREBBE INTERESSARTI: Udinese, Gotti è stato esonerato: scelto il nuovo allenatore! Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021) Durante il pre-partita del match di Champions League tra Real Madrid ed Inter, El Cuchue Javiersi sono resi protagonisti di un, Javier, InterIl centrocampista, eroe del Triplete e attuale inviato Sky, ha commentato così il piacevole momento, nella cornice di Madrid: “È venuto Pupieuforico, mi ha abbracciato eva avessimo appena vinto la Champions. Lui è così,pacato ma nel privato esterna tanto. Stando quiieri quel 2010“. POTREBBE INTERESSARTI: Udinese, Gotti è stato esonerato: scelto il nuovo allenatore!

Advertising

CHPENLLS : la cosa più imbarazzante è che intervengono solo quando la casa è in disordine, mentre per questo creano il siparie… - gilnar76 : Simpatico siparietto tra Spalletti e Gasperini in zona mista dopo #Napoli-Atalanta #Forzanapoli #Napolicalcio… - GiulianoClemen2 : RT @GiulianoClemen2: @Morgana_Soll Simpatico il tuo siparietto ?????? - GiulianoClemen2 : @Morgana_Soll Simpatico il tuo siparietto ?????? -