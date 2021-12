Sciopero generale: 16 dicembre tutti fermi, ma i sindacati si spaccano (Di martedì 7 dicembre 2021) . Cgil e Uil da una parte, Cisl dall’altra mentre il governo si smarca Sarà Sciopero generale, ma non per tutti. Dopo settimane di perplessità e rimostranze verbali, Cgil e Uil hanno deciso di proclamare lo stop per tutti i lavoratori aderenti ai due sindacati. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) . Cgil e Uil da una parte, Cisl dall’altra mentre il governo si smarca Sarà, ma non per. Dopo settimane di perplessità e rimostranze verbali, Cgil e Uil hanno deciso di proclamare lo stop peri lavoratori aderenti ai due. L'articolo proviene da Inews.it.

