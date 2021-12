Quando si sposano Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? L’indiscrezione social (Di martedì 7 dicembre 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sicuramente tra le coppie rivelazione di questo 2021. L’influencer italo-persiana e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono conosciuti durante l’ultima edizione andata in onda del GF Vip. Proprio all’interno della casa di Cinecittà è scoppiato l’amore e la passione. In molti però non erano molto convinti dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 7 dicembre 2021)sono sicuramente tra le coppie rivelazione di questo 2021. L’influencer italo-persiana e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono conosciuti durante l’ultima edizione andata in onda del GF Vip. Proprio all’interno della casa di Cinecittà è scoppiato l’amore e la passione. In molti però non erano molto convinti dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

iosonoestanca : Loro conoscono la mia potenza quando si parla dei Prelemi che SI SPOSANO - possudirtelo : nel 2023 si sposano i prelemi e mi sembra ieri quando cercavo di far capire a tutti che questi due si sono piaciuti… - theharpooneer : @NetflixIT M: c’è un intero pianeta che produce energia per te? Questa é schiavitù. R: È una società. Lavorano per… - lorenzogps : Fiorellino allora è tutto a posto perché i tuoi suggeritori sono buoni e ti hanno suggerito cosa fare ma le altre g… - Asiainside_ : Comunque quando si sposano Piero prende il cognome di Giuli così non gli e lo storpiano più -