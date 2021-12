PRIMA DELLA SCALA: SU RAI1 CARLUCCI-VESPA PER MACBETH, MATTARELLA OSPITE D’ONORE (Di martedì 7 dicembre 2021) La PRIMA DELLA SCALA è l’evento culturale più importante dell’anno e vedrà protagonisti il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore e quattro voci straordinarie: Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. È la PRIMA del Teatro alla SCALA che quest’anno inaugura la sua Stagione con MACBETH di Giuseppe Verdi, in mondovisione su RAI1 martedì 7 dicembre dalle 17.45 alle 21.40. Previsti un intervallo e il Tg1 eccezionalmente alle 19.40. PRIMA DELLA SCALA: c’è MATTARELLA, molti vip Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su RaiPlay dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la PRIMA. Annunciata la ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 dicembre 2021) Laè l’evento culturale più importante dell’anno e vedrà protagonisti il direttore d’orchestra Riccardo Chailly, il regista Davide Livermore e quattro voci straordinarie: Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. È ladel Teatro allache quest’anno inaugura la sua Stagione condi Giuseppe Verdi, in mondovisione sumartedì 7 dicembre dalle 17.45 alle 21.40. Previsti un intervallo e il Tg1 eccezionalmente alle 19.40.: c’è, molti vip Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su RaiPlay dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la. Annunciata la ...

Advertising

Piu_Europa : Avete presente il novax della truffa del braccio in silicone? Ecco, hanno pensato di premiarlo con una ospitata in… - matteosalvinimi : È inspiegabile e irresponsabile la scelta della Cgil di indire uno sciopero poco prima di Natale, dopo che il gover… - AlbertoBagnai : Qui: - VampiresTears : Intervista col vampiro è il primo e più famoso romanzo della saga “Cronache dei Vampiri”. Pubblicato per la prima v… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Per Luigi Di Maio è la prima volta. Giancarlo Giorgetti invece è un habitué. Sono loro i protagonisti della prima gior… -