"Non me li cancelli". Ballando, Selvaggia Lucarelli "smontata" a telecamere spente: Milly ha un grosso problema (Di martedì 7 dicembre 2021) "E non finisce qui", direbbe l'amatissimo Corrado. Tutto vero. Tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith la guerra continua lontano dagli studi televisivi trasferendosi sui social. Prima la discussione, molto accesa, nel corso dell'ottava e puntata di Ballando con le stelle e poi una serie di frecciatine su Instagram. Insomma, in giuria - quest'anno - ci sarebbero seri problemi e Milly Carlucci potrebbe conoscere l'origine di tutto quello che sta accadendo. Ma qual è il motivo del loro litigio? Ve lo raccontiamo, facciamo un passo indietro. Durante la puntata di Ballando del 4 dicembre 2021 la Lucarelli e Carolyn Smith sono in disaccordo sull'esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Per la Smith tutto è “geniale” mentre per la Lucarelli non è affatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) "E non finisce qui", direbbe l'amatissimo Corrado. Tutto vero. Trae Carolyn Smith la guerra continua lontano dagli studi televisivi trasferendosi sui social. Prima la discussione, molto accesa, nel corso dell'ottava e puntata dicon le stelle e poi una serie di frecciatine su Instagram. Insomma, in giuria - quest'anno - ci sarebbero seri problemi eCarlucci potrebbe conoscere l'origine di tutto quello che sta accadendo. Ma qual è il motivo del loro litigio? Ve lo raccontiamo, facciamo un passo indietro. Durante la puntata didel 4 dicembre 2021 lae Carolyn Smith sono in disaccordo sull'esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Per la Smith tutto è “geniale” mentre per lanon è affatto ...

