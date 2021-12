Lo studente Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non è stato assolto. Rischia condanna a 5 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick Zaki sarà scarcerato "anche se non è stato assolto" dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello di cronisti. Non si sa al momento quando Zaki sarà scarcerato, se nella stessa giornata di oggi oppure nei prossimi giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021)"anche se non è" dalle accuse: lo hanno riferito alcuni avvocati al termine dell'udienza a Mansura ad un capannello di cronisti. Non si sa al momento quando, se nella stessa giornata di oggi oppure nei prossimi giorni. L'articolo .

