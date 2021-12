(Di martedì 7 dicembre 2021) Una serata,la della prima volta al Bernabeu dopo il trionfo del 2010 sul Bayern, che prometteva bene si chiude invece con una doppia delusione per un'bella per un'ora scarsa ma poco ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Inter ne prende due dal Real e finisce seconda. E quel rosso a Barella... - pisto_gol : Sas-Nap 2:2 Avanti 2:0 FRuiz/Mertens-e in controllo, il Napoli subisce l’1:2 di Scamacca al 71’, perde Koulibaly, p… - Salvo_Cecchini : @FcInterNewsit Stasera Barella out! Prima sbaglia un gol facile facile alzando la palla sopra la traversa, poi si f… - sportli26181512 : L'Inter ne prende due dal Real e finisce seconda. E quel rosso a Barella...: L'Inter ne prende due dal Real e finis… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: L'Inter ne prende due dal Real e finisce seconda. E quel rosso a Barella... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter prende

... il meno convincente con Lautaro) e un'che asfissia Modric, Casemiro e Kroos in mezzo al ... Eppure il palo che avrebbe forse chiuso il match loRodrygo (sempre a segno contro i nerazzurri), ...Il video del gol di Marco Asensio in Real Madrid -. Gol bellissimo col mancino dell'esterno dei blancos chela mira e la piazza all'angolino, pescando un gran jolly dalla distanza. C'è da dire che questa volta Handanovic non è perfetto, ...Ottimo primo tempo dei nerazzurri, bucati però da Kroos. Poi crescono gli spagnoli (raddoppio di Asensio) e l'azzurro si fa cacciare per una reazione su Militao. Salterà almeno l'andata degli ottavi ...I gol di Kroos e Asensio decidono la sfida del Bernabeu: spagnoli primi del gruppo D. Espulso Barella: salta l'andata degli ottavi ...