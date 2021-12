Lewandowski: “Mai detto che le parole di Messi non fossero serie o sincere” (Di martedì 7 dicembre 2021) Robert Lewandowski rettifica. Lionel Messi infatti, dopo aver conquistato il Pallone d’Oro 2021, aveva dichiarato di come l’attaccante polacco meritasse un trofeo tutto suo per le proprie prestazioni nel 2020. Il centravanti del Bayern Monaco, successivamente, ha detto che sperava che le parole di Messi fossero “una dichiarazione sincera e cortese di un grande giocatore e non solo parole vuote”. Quest’oggi sono arrivate le nuove parole di Lewandovski: “La mia dichiarazione, che ho fatto in un’intervista con un’emittente televisiva polacca, è stata fraintesa. Non ho mai voluto dire che le parole di Lionel Messi non fossero serie o sincere. Al contrario. Sono stato molto ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Robertrettifica. Lionelinfatti, dopo aver conquistato il Pallone d’Oro 2021, aveva dichiarato di come l’attaccante polacco meritasse un trofeo tutto suo per le proprie prestazioni nel 2020. Il centravanti del Bayern Monaco, successivamente, hache sperava che ledi“una dichiarazione sincera e cortese di un grande giocatore e non solovuote”. Quest’oggi sono arrivate le nuovedi Lewandovski: “La mia dichiarazione, che ho fatto in un’intervista con un’emittente televisiva polacca, è stata fraintesa. Non ho mai voluto dire che ledi Lionelnon. Al contrario. Sono stato molto ...

Advertising

sportface2016 : #Calcio, Robert #Lewandowski rettifica: 'Mai detto che le parole di #Messi non fossero serie o sincere' - Edorsi53 : RT @daniele_galosso: Il mai troppo incensato Patrik #Schick entra nel ristretto club dei giocatori con più gol che partite in #Bundesliga.… - piolismo2021 : RT @daniele_galosso: Il mai troppo incensato Patrik #Schick entra nel ristretto club dei giocatori con più gol che partite in #Bundesliga.… - Omar50464149 : RT @daniele_galosso: Il mai troppo incensato Patrik #Schick entra nel ristretto club dei giocatori con più gol che partite in #Bundesliga.… - daniele_galosso : Il mai troppo incensato Patrik #Schick entra nel ristretto club dei giocatori con più gol che partite in… -