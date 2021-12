L’equità fiscale non è un ideale di vendetta | anche per le tasse serve certezza del diritto

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 dicembre 2021) La politica italiana è come un frattale, una figura geometrica che in ogni sua parte replica la forma del tutto. Come i broccoli romaneschi, con infiorescenze piramidali che si ripetono uguali a se stesse, a qualunque scala di osservazione. Parliamo della politica, ovviamente, nel senso antipolitico della dissociazione dalla responsabilità di governo e della devozione agli idola tribus della società del malcontento. Cioè della politica inane e prepotente, con cui i partiti dell’Italia bipopulista pensano di riconquistare il popolo accendendone o inseguendone odi e pregiudizi e accompagnandone la perdizione. La forma che la politica italiana replica a tutti i livelli e in modo perfettamente trasversale è quella cospiratoria, che di ogni problema riconosce come sola spiegazione e soluzione l’individuazione e la condanna di un colpevole. Dove lo schema non si adatta alla realtà, la realtà ...