Lazio – Galatasaray: in tv e formazioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre alle 21.00, si giocherà Lazio – Galatasaray valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre si incontreranno allo stadio Olimpico di Roma e la partita verrà trasmessa in diretta sui canali Sky. Chi riuscirà ad andare agli ottavi? E chi dovrà invece giocarsi i sedicesimi? Red Bull Salisburgo-Siviglia: pronostico e possibili formazioni Lazio – Galatasaray: come si presentano le squadre? Lazio e Galatasaray si presentano a quest'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, con lo stesso obiettivo: vincere. Entrambe le formazioni infatti, che fanno parte del Gruppo E, desiderano continuare la propria corsa europea. I turchi sono primi a 11 punti e sono già con un piede ...

