La sorveglianza delle scuole affidate a “Istituti di vigilanza”: un esempio di determina (Di martedì 7 dicembre 2021) Capita sovente che, i nostri Istituti scolastici siano soggetti ad atti vandalici e che, in ragione di tale incresciosa circostanza, molte scuole, anche in presenza di allarme, sono costretti ad individuare, un operatore economico al quale affidare i servizi di vigilanza attiva secondo contenuti e modalità di svolgimento dei servizi di vigilanza. Nel contratto si L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) Capita sovente che, i nostriscolastici siano soggetti ad atti vandalici e che, in ragione di tale incresciosa circostanza, molte, anche in presenza di allarme, sono costretti ad individuare, un operatore economico al quale affidare i servizi diattiva secondo contenuti e modalità di svolgimento dei servizi di. Nel contratto si L'articolo .

