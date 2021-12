La Gazzetta apre il giallo Manolas | “non sta bene | il suo recupero sarà complesso”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ladello Sport fa il punto sugli infortunati del Napoli che potranno essere recuperati nelle prossime giornate. L’infermeria, come abbiamo scritto ieri, inizia a svuotarsi. Contro l’Empoli, il prossimo weekend, Luciano Spalletti spera di recuperare Anguissa e Insigne. Lobotka potrebbe tornare per il match con il Milan. Ma secondo la rosea sarebbe improbabile il rientro in campo di Fabian Ruiz e soprattutto di Kostas. Finora si è sempre detto che il greco era rimasto vittima di una gastroenterite: a fine novembre ha saltato la trasferta contro il Sassuolo, poi ha dato forfait anche contro l’Atalanta. Una gastroenterite, in genere, non impiega tanto tempo a passare. Lasul punto sembra piuttosto sibillina. Scrive che il greco non sta, ma soprattutto, che il suo...