Jennifer Lawrence: "La scena con Leonardo DiCaprio e Chalamet è stata la più fastidiosa della mia vita" (Di martedì 7 dicembre 2021) Jennifer Lawrence ha recentemente definito una scena di Don't Look Up con Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet come la 'più fastidiosa della sua vita'. Jennifer Lawrence, durante l'ultimo episodio del The Late Show With Stephen Colbert, ha parlato del suo nuovo film, Don't Look Up, di Leonardo DiCaprio, di Timothée Chalamet e di come abbia dovuto lottare al fine di superare le sue frustrazioni a causa dei suoi co-protagonisti. Durante la conversazione, Colbert ha chiesto alla Lawrence di parlare di una scena in particolare, quella che si svolge all'interno di un'autoin compagnia di DiCaprio e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021)ha recentemente definito unadi Don't Look Up cone Timothéecome la 'piùsua'., durante l'ultimo episodio del The Late Show With Stephen Colbert, ha parlato del suo nuovo film, Don't Look Up, di, di Timothéee di come abbia dovuto lottare al fine di superare le sue frustrazioni a causa dei suoi co-protagonisti. Durante la conversazione, Colbert ha chiesto alladi parlare di unain particolare, quella che si svolge all'interno di un'autoin compagnia die ...

Advertising

Gingeratw10mv : Quanto mi sta antipatica a pelle Jennifer Lawrence - forbuterz : RT @JLawrenceBrsite: Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio na premiere de #DontLookUp em NY! - forbuterz : RT @JenLawrence_BR: Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio na premiere de #DontLookUp em Nova York. ?? - VanityFairIt : L'attrice, in dolce attesa, è tornata sotto i riflettori dopo una pausa dalle scene: prima con un look da gran sera… - inthemelody_ : No aspettate ma Jennifer Lawrence è incinta? -