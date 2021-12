Inter, Milito: «Dopo il Triplete fui vicino al Real Madrid» (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex attaccante dell’Inter Milito ha svelato un retroscena sul suo passato e il Real Madrid Diego Milito, storico ex attaccante dell’Inter, in una Intervista ad AS ha svelato un retroscena sul suo passato legato al Real Madrid. Real Madrid – «Due volte c’è stato un avvicinamento. La prima a Saragozza, ma non so cosa accadde. Sarebbe stato un passaggio importante della mia carriera. La seconda Dopo la finale di Champions, con l’arrivo di Mourinho. Se ne parlò, ma non si fece. Ero molto felice all’Inter». LEGGI L’InterVISTA INTEGRALE SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex attaccante dell’ha svelato un retroscena sul suo passato e ilDiego, storico ex attaccante dell’, in unavista ad AS ha svelato un retroscena sul suo passato legato al– «Due volte c’è stato un avvicinamento. La prima a Saragozza, ma non so cosa accadde. Sarebbe stato un passaggio importante della mia carriera. La secondala finale di Champions, con l’arrivo di Mourinho. Se ne parlò, ma non si fece. Ero molto felice all’». LEGGI L’VISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “Il Real voleva Lautaro, come lo vedresti in blanco?” “Lo vedo felice all'Inter. È in un club di prim'ordine. Chiarament… - imepicbrozo77 : RT @internewsit: Milito: «L'Inter può vincere! Lautaro Martinez felice. Bernabéu, che ricordi» - - imepicbrozo77 : RT @cmdotcom: #Milito: 'Vicino al Real dopo il triplete con l’#Inter. #Lautaro? Ha le qualità per giocare a Madrid o col Barcellona’ https… - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: Milito: “L’Inter può vincere col Real. Lautaro felice in nerazzurro e può ancora crescere” - infoitsport : Milito: «L’Inter può vincere! Lautaro Martinez felice. Bernabéu, che ricordi» -