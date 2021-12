Inchiesta plusvalenze: Covisoc e Figc attendono novità dalla Juventus (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Sportmediaset «dopo le perquisizioni e gli interrogatori dei giorni scorsi, l’Inchiesta Prisma che ipotizza i reati di falso in bilancio e false fatturazioni per la Juventus con sette indagati tra attuali e vecchi dirigenti si prende una sorta di pausa, almeno a livello penale: i pm si concentreranno sull’esaminare le carte sequestrate, soprattutto alla ricerca del famoso documento relativo a Cristiano Ronaldo. Per il club bianconero oggi sarà comunque una giornata importante visto che dovrà fornire aggiornamenti sia alla Covisoc che alla Procura della Federcalcio per il filone della giustizia sportiva». Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da Sportmediaset «dopo le perquisizioni e gli interrogatori dei giorni scorsi, l’Prisma che ipotizza i reati di falso in bilancio e false fatturazioni per lacon sette indagati tra attuali e vecchi dirigenti si prende una sorta di pausa, almeno a livello penale: i pm si concentreranno sull’esaminare le carte sequestrate, soprattutto alla ricerca del famoso documento relativo a Cristiano Ronaldo. Per il club bianconero oggi sarà comunque una giornata importante visto che dovrà fornire aggiornamenti sia allache alla Procura della Federcalcio per il filone della giustizia sportiva».

Advertising

fattoquotidiano : L'INCHIESTA SULLA JUVE Il giro di figurine per aggiustare bilanci e debiti. Il fenomenale caso del difensore Romer… - romeoagresti : È durata circa tre ore l’audizione di #Arrivabene presso la Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta che coinvo… - romeoagresti : Dopo Cherubini e Arrivabene, oggi è toccato a Morganti - Head of Football Operations della #Juve - essere ascoltato… - FilippoDallasen : RT @g_lascala: @reportrai3 Complimenti per l’inchiesta veramente coraggiosa. E che costituisce il perfetto corollario di quella su centinai… - AlessandroAna15 : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) Non solo #plusvalenze, la Procura di Torino si è convinta ad aprire un nuovo filone dell'inchiesta sulla #… -