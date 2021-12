Ibra per un altro record: vuole diventare il marcatore più anziano della Champions (Di martedì 7 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

chetempochefa : 'Speriamo che sarà Milan per tutta la vita!' @Ibra_official a #CTCF da @fabfazio sul @acmilan - chetempochefa : 'Per me è importante credere, avere fiducia, non mollare, così riesci a fare tutto.' @Ibra_official a #CTCF da… - MuridiShehu : RT @Gazzetta_it: L'insaziabile Ibra per un altro record: vuole diventare il marcatore più anziano della Champions #MilanLiverpool #UCL http… - d_lampo : @marifcinter Ok, allora grazie Ibra: continui ad aiutarci giocando per altre squadre <3 - sportli26181512 : Ibra per un altro record: vuole diventare il marcatore più anziano della Champions: Insaziabile Ibra per un altro r… -