Garibaldi oltre la vulgata | ecco il quarto numero della collana “I Grandi Italiani”

Roma, 7 dic – «E duce fu alle armi, alle carene fu calafato, fu mastro d'ascia, artiere d'ogni arte, pronto ei sempre alla diversa necessità con vólto sorridente. Donato il regno al sopraggiunto re, ora sen torna al sasso di Caprera il Dittatore. Fece quel che poté. E seco porta un sacco di semente». Così Gabriele d'Annunzio immortalò Giuseppe Garibaldi (1807-1882), l'«eroe dei due mondi», il «duce delle camicie rosse», il condottiero dell'unificazione nazionale. Una figura controversa Malgrado su Garibaldi si sia detto di tutto e si sia passati dall'idolatria più esasperata alla più infame calunnia, rimane il fatto che un cantore come D'Annunzio te lo devi meritare. Il Vate, infatti, non era poeta da marchetta. E questo suo canto a Garibaldi vuole essere ed è un inno all'eroe che fece l'Italia – l'eroe in cui D'Annunzio vede ...

