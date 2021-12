Francia | Zemmour condanna violenze a suo primo comizio

Advertising

ilfoglio_it : Zemmour si presenta al suo pubblico con questo comizio: “Se vincerò io le elezioni sarà l’inizio della Riconquista… - caiocomunita : RT @radiondadurto: #EricZemmour, candidato di estrema destra, ha tenuto un primo comizio a nord di Parigi davanti a diverse migliaia di sos… - Tiziana_DR : Oggi mio pezzo sulla vicenda pazzesca di #Zemmour che realizza un vecchio sogno dell’estrema destra, cioè di avere… - Tiziana_DR : RT @Linkiesta: Così #Zemmour sdogana l’antisemitismo ed esalta gli estremisti Negli ambienti più a destra la sua stessa figura viene vissu… - nicvaccani : Così Zemmour sdogana l’antisemitismo ed esalta gli estremisti -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Zemmour

Secondo quanto riferito dal suo servizio d'ordine,stesso è stato ferito al polso da un individuo che lo ha afferrato brutalmente poco prima di salire sul palco del Palazzo delle Esposizioni ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche "Riprendiamoci la":, al primo comizio è rissa con gli antifascisti, lo ...Perché nonostante Macron sia inviso alla maggioranza dei francesi, al secondo turno questa maggioranza voterà per lui? Le Pen non ha sfondato nei sondaggi, sembra cioè perdente quasi sistematicamente ...Eric Zemmour condanna "tutte le violenze" che l'altro ieri hanno segnato il suo primo comizio elettorale a Villepinte, nella banlieue di Parigi. (ANSA) ...